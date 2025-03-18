Пожар в частном доме в Шатуре унес жизни двух человек

Вечером 17 марта в доме в подмосковной Шатуре вспыхнул пожар, он унес жизни двух человек, сообщает сайт MK.Ru .

Сигнал о возгорании в частном доме в деревне Филисово поступил в 22:20. Огонь охватил 72 кв. м.

Во время тушения пожарным удалось спасти из огня 87-летнего мужчину, которого с отравлением угарным газом доставили в больницу.

Еще двое погибли. Сейчас их личности устанавливаются, а также выясняются причины возникновения пожара.