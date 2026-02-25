В Подмосковье женщину оштрафовали за выброшенную собаку

Жительницу Подмосковья привлекли к административной ответственности за жестокое обращение с вельш-корги, которого в декабре 2025 года выбросили в мусорный контейнер в Малаховке. Собаку спасли и передали в новую семью, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Инцидент произошел в поселке Малаховка. Местная жительница услышала шевеление в мусорном контейнере и обнаружила там собаку породы вельш-корги. Животное достали и временно приютили, а вскоре для него нашли постоянный дом.

После обращений жителей в администрацию к проверке подключились сотрудники полиции и специалисты регионального минсельхозпрода. Установлено, что собаку выбросила жительница Краскова 1963 года рождения. Материалы передали для возбуждения административного производства.

Женщину привлекли к ответственности по части 2 статьи 8.52 КоАП РФ и назначили штраф 15 тыс. рублей. Уведомление направили через портал «Госуслуги». При неуплате в течение 60 дней взысканием займутся судебные приставы.

Сейчас корги по кличке Юта живет в новой семье. По словам хозяйки Надежды, собака постепенно адаптируется, однако боится длинных предметов. Семья ежедневно гуляет с питомцем, приучает к амуниции и следит за его состоянием.

В ведомстве напомнили, что за жестокое обращение с животными предусмотрены штрафы: для граждан — от 5 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей, если действия не содержат признаков уголовного преступления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.



«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.