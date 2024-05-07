В Подмосковье задержали оперативников за вымогательство денег у наркодилера

В Лосино-Петровском, где 7 апреля расстреляли полицейских, задержали троих оперативников уголовного розыска. Их обвиняют в вымогательстве денег у наркодилера, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

По предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов нашли 5 г марихуаны у местного наркомана и доставили его в отдел. Там они применили силу в отношении задержанного.

В результате мужчина перечислил им на карту 600 тыс. рублей и скрылся. Однако через несколько дней вернулся, чтобы сдать оперативников управлению службы безопасности.

При этом с момента расстрела двоих полицейских наркодилером в том же Лосино-Петровском прошел всего месяц. Совсем недавно похоронили помощника участкового Сергея Ефименко, погибшего во время стрельбы, и задержали преступника Василия Бурякова.