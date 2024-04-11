Обвиняемый в нападении на полицейских Буряков дал признательные показания

Обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье Василий Буряков на допросе дал признательные показания, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Мужчина рассказал, что приехал на участок для того, чтобы перезаложить наркотические средства. Там его и попытались задержать сотрудники полиции.

В результате обвиняемый открыл стрельбу по полицейским из пистолета, после чего скрылся.

В настоящее время сотрудники следственного комитета проводят с мужчиной следственные действия. Также запланированы опознание и проверка показаний.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале опубликовала видео момента доставки обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье.