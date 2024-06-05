В Подмосковье мужчину заподозрили в сборе денег для нежелательной в РФ газеты

В подмосковном Солнечногорске следователи разбираются в обстоятельствах дела, фигурантом которого стал мужчина, заподозренный в сборе денег для организации работы признанной нежелательной в стране иностранной газеты, сообщили в пресс-службе ГСУ СУ России по Московской области .

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности». Ему может грозить срок до 5 лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина занимался незаконной деятельностью в период с августа 2023 года до февраля 2024 года. За время работы с нежелательной в России организацией он получил не менее 17 млн рублей, которые потратил на продвижение и агитацию нежелательного международного движения. О какой именно газете идет речь, не уточняется.

В настоящее время следователи уже провели обыски, просмотрели все движения на банковских счетах фигуранта и теперь ищут сообщников.

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