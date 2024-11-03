В Подмосковье мошенники обманули школьницу, похитившую у родных более 100 тыс рублей

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В Подмосковье школьница украла у родителей 100 тыс руб на валюту в игре Roblox

В Подмосковье 7-летняя школьница украла у родителей более 100 тыс. рублей и планировала потратить их на онлайн-валюту для прокачки персонажа в детской игре Roblox, но деньги утекли мошенникам, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в Лосино-Петровском. Девочка играла в Roblox, когда неизвестный написал ей в Telegram и предложил обменять реальные рубли на онлайн-валюту. Затем злоумышленник отправил школьнице инструкцию.

Обрадовавшаяся школьница взяла смартфон мамы, бабушки и дедушки, а затем по инструкции перевела на счет мошенников 117 тыс. рублей.

Пропажу денег обнаружила мама и обратилась в правоохранительные органы, которые разыскивают кибермошенников.

Ранее школьник-абьюзер разослал друзьям порноколлаж одноклассницы в Петербурге. Девочку перевели в другую школу, однако издевательства не прекратились.