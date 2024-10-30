Школьник-абьюзер разослал друзьям порноколлаж одноклассницы в Петербурге

Школьник-абьюзер из Санкт-Петербурга на протяжении долгого времени унижает одноклассницу. Он смонтировал порнографический коллаж девочки и разослал другим ученикам, сообщает РЕН ТВ .

Увидев ролик, школьница спросила у обидчика, зачем он это сделал. Она также попросила удалить публикацию. Однако парень ей нагрубил, а к ее просьбе не стал прислушиваться.

Отмечается, что школьник уже давно терроризирует одноклассницу. Кроме того, парень оскорблял и других детей. При этом руководство учебного заведения знало о его ненадлежащем поведении, но никак не реагировало.

Родители девочки встретились с матерью школьника-абьюзера. Та обвинила их в предвзятом отношении к сыну. В итоге девочку, которую обижали, перевели в другую школу, но это не помогло — парень до сих пор продолжает над ней издеваться.

Ранее юные мигранты родом из Средней Азии затравили 13-летнюю девочку в одной из школ Волгоградской области. Руководство учебного заведения попыталось скрыть этот факт.