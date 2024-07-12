В Подмосковье к месту крушения SSJ-100 отправлены спасатели двух отрядов МЧС РФ
МЧС: под Коломной к рухнувшему самолету отправлены спасатели отряда «Центроспас»
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
В МЧС РФ сообщили, что к месту крушения самолета в труднодоступную местность отправлен отряд «Центроспас» и центр «Лидер», где ведутся пожарно-спасательные работы, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным чрезвычайного ведомства, к месту падения самолета Sukhoi Superjet 100 выехали в общей сложности более 30 специалистов и 7 единиц спецтехники.
Ранее в Сети появились кадры с места падения самолета. На них видно, что воздушное судно рухнуло в местность с густой растительностью. Благодаря этому жертв среди населения Подмосковья нет.
Среди погибших числятся два пилота и бортпроводник. Потерпевший крушение самолет был пустым, так как выполнял перегоночный рейс.