В Подмосковье гендиректор украл 19 млн руб, выделенные на ремонт памятников ВОВ

Генеральный директор строительной компании в Подмосковье похитил 19 млн рублей, выделенные на ремонт памятников Великой Отечественной войны. Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по двум статьям УК РФ, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области .

По данным следствия, в 2020 году гендиректор стройкомпании использовал выделенные на ремонт памятников средства по иному назначению. Его обвиняют не только в хищении 19 млн рублей, но и в даче взятки должностному лицу в крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.

Следователи допросили более 10 свидетелей и собрали достаточное количество доказательств, чтобы утвердить обвинение и передать дело в суд. Фигурант признал свою вину и раскаялся.

Дело в отношении представителя администрации муниципального образования, которому обвиняемый давал взятку, выделено в отдельное производство. Его разыскивают.

Ранее в Подмосковье осудили фигурантов дела о взятках на госзаказах для Минобороны России. Три человека приговорили на сроки от 4 до 10 лет лишения свободы.