До 10 лет тюрьмы получили фигуранты дела о взятках на госзаказе для Минобороны РФ

Суд в Подмосковье вынес приговор экс-гендиректору строительной компании Григорию Нагорному, начальнику филиала ФГУП «Главное военное строительное управление по специальным объектам» Дмитрию Шаменкову и его супруге, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Они являются фигурантами дела о коррупции и мошенничестве в ходе выполнения гособоронзаказа. Нагорного признали виновным в даче взятки в особо крупном размере, мошенничестве и хранении наркотиков, Шаменкова — в получении взятки в особо крупном размере, а его жену — в посредничестве во взяточничестве.

Нагорный отправился на 10 лет в колонию строгого режима, а Шаменков — на 8 лет. Обвиняемые заплатят штрафы в размере 2 млн 213 тыс. рублей. Супруга Шаменкова получила наказание в виде 4 лет отбывания в колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14 лет.

В 2019 году Нагорный подписал контракт на строительство объекта с Минобороны. Менее чем за 2 года руководитель похитил более 350 млн рублей, выделенных ему в качестве аванса, чем причинил материальный ущерб военному ведомству. Во время обысков в его доме правоохранители обнаружили наркотики — мефедрон и амфетамин, которые Нагорный приобрел для себя.