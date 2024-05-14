В Подмосковье дверной звонок чуть не убил током 73-летнюю пенсионерку

Пенсионерку ударило током, когда она нажала на кнопку дверного звонка соседки в подмосковном Наро-Фоминске. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел 13 мая в поселке Калининец. Женщина пришла в гости к соседке, нажала на кнопку дверного звонка и в этот момент взялась за ручку металлической входной двери. После этого 73-летнюю пенсионерку пронзил электрический разряд, в результате которого она потеряла сознание.

В результате падения пострадавшая сильно ударилась головой о бетонный пол. Женщину с электротравмой и сотрясением мозга доставили в больницу. В настоящий момент она лечится дома.

Предварительно, причиной случившегося могли стать нарушения при установке металлической двери. Рабочие могли пробить болтами проводку или рама двери перерезала провод звонка.

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