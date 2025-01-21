В Петербурге закрыли ресторан, где мужчин «разводили» на деньги

Полиция в Санкт-Петербурге прекратила работу ресторана, куда специально заманивали мужчин с целью раскрутить на деньги, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В конце декабря прошлого года в полицию обратился 24-летний молодой человек, который познакомился с девушкой через приложение, и новая знакомая пригласила его в ресторан на проспекте Добролюбова, где мужчине пришлось выложить более 54 тысяч рублей.

Как выяснилось в ходе расследования, открыть заведение решил студент из Азии с целью заработать на обмане клиентов, которых специально заманивали в ресторан с помощью девушек и раскручивали на деньги.

«Консуматорши» должны были заказать как можно больше еды и напитков, они получали около 15% от заказа. Жертвами схемы стали как минимум шесть клиентов, которые заплатили за заказы своих спутниц от 30 до 105 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, организатор криминального бизнеса задержан. По делу в качестве свидетелей проходят четыре девушки в возрасте от 19 до 23 лет.

Ранее россиян предупредили о новой схеме «автоподстав» на дорогах.