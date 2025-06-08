В Петербурге задержали школьника, обманувшего пенсионерку на 4,2 млн руб
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В Санкт-Петербурге девятиклассник обманул 86-летнюю пенсионерку на 4,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, подростка задержали, сообщает РЕН ТВ.
В конце мая с женщиной связались телефонные мошенники. Они убедили ее «задекларировать» все свои деньги якобы в целях безопасности.
Женщина отдавала злоумышленникам средства на протяжении девяти дней: с 29 мая по 6 июня. К ней приезжал 17-летний курьер, который забирал деньги. Всего пенсионерка передала парню 4 млн 200 тыс. рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Ранее россиянам посоветовали притворяться неподходящей жертвой в разговоре с мошенниками. Также им рекомендовали придумывать нестандартные ответы, чтобы ввести злоумышленников в ступор.