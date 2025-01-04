В Петербурге неизвестный поджег детскую коляску в многоквартирном доме
Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори
Петербургская полиция ищет злоумышленника, который в ночь на 4 января поджег в многоквартирном доме детскую коляску, затем приставил ее к входной двери одной из квартир и скрылся, сообщает «Фонтанка».
Кто и зачем поджег чужое имущество, пока неизвестно. В результате пожара практически полностью выгорела коляска и закоптилась металлическая дверь одной из квартир.
Инцидент произошел на Пахомовской улице. Обошлось без жертв.
Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются стражи порядка. Злоумышленника ищут.