В Петербурге неизвестный поджег детскую коляску в многоквартирном доме

Происшествия

Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори

Петербургская полиция ищет злоумышленника, который в ночь на 4 января поджег в многоквартирном доме детскую коляску, затем приставил ее к входной двери одной из квартир и скрылся, сообщает «Фонтанка».

Кто и зачем поджег чужое имущество, пока неизвестно. В результате пожара практически полностью выгорела коляска и закоптилась металлическая дверь одной из квартир.

Инцидент произошел на Пахомовской улице. Обошлось без жертв.

Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются стражи порядка. Злоумышленника ищут.