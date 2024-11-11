В Петербурге массово травят домашних собак

В Санкт-Петербурге участились случаи отравления домашних собак. Несколько питомцев оказались под капельницами, погиб шестилетний шпиц Ума, сообщает SHOT .

Одна из собак попала в ветеринарную клинику после прогулки в Мурине Ленобласти. Ветеринар сказал хозяйке, что питомец получил сильную интоксикацию. Для этого ему достаточно было просто понюхать отравляющее вещество.

Шпиц ума погиб в Красносельском районе. После прогулки у него пропал аппетит, началась диарея. Утром собаки не стало. Хозяйка отметила, что недавно возле соседнего дома травили собак, питомец мог также оказаться жертвой жестокости. Догхантеры используют мясные приманки и распыляют яд.

Также массовые отравления собак произошли в Москве и Подмосковье. В Сети опубликовали карту мест Московского региона, где могут орудовать охотники на четвероногих.