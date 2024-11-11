Опубликована карта мест, где орудуют догхантеры в Москве и МО

В Москве и Подмосковье произошли массовые отравления собак, в которых подозревают догхантеров. Издание «SHOT Проверка» опубликовало карту мест столичного региона, где могут орудовать охотники на четвероногих.

По данным журналистов, догхантеры промышляют в Тимирязевском, Хорошевском, Пресненском, Таганском и Косино-Ухтомском райнах. Также на действия злоумышленников жаловались в Подольске, Зюзино и Кузьминках.

10 ноября в Солнечногорске от уличного яда погибла пятилетняя чихуахуа по кличке Моника. Хозяйка погибшей собаки со слов ветеринаров заявила, что ее питомец — уже не первая жертва с подобными симптомами за нынешний сезон.

Для приманки догхантеры обычно используют вареную колбасу. Иногда злоумышленники разбрасывают на улицах крысиный яд, чтобы отправить собак.