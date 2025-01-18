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В Петербурге детского тренера задержали за совращение 11-летней девочки

В Санкт-Петербурге был задержан 42-летний детский тренер по ушу, которого подозревают в растлении 11-летней девочки, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел в летнем лагере при школе. Мужчина совершал противоправные действия в отношении ребенка в период с мая по июнь 2024 года.

В августе правоохранительные органы задержали подозреваемого. В процессе расследования уголовного дела следователи выявили новых пострадавших от действий извращенца.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

Ранее в Ростовской области был задержан заслуженный тренер России по легкой атлетике Владимир Дротик, которого подозревают в совращении несовершеннолетней.