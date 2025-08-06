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В Петербурге 85-летнюю дроппершу задержали за помощь в обмане 91-летней бабушки

В Санкт-Петербурге задержана 85-летняя женщина, которую подозревают в участии в мошеннической схеме по обману 91-летней пенсионерки. По версии полиции, горожанка отдала аферистам данные своей карты, чтобы они использовали ее «пластик» при транзакциях, сообщает Baza .

Ситуация произошла еще 31 июля. Пострадавшая — 91-летняя жительница Курортного района, которая стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По словам пенсионерки, за день до похода к правоохранителям ей позвонили неизвестные, представившиеся силовиками, и убедили перевести деньги на «безопасные счета». В итоге пожилая петербурженка отдала курьеру 450 000 рублей.

Спустя несколько дней, 4 августа, силовики задержали подозреваемую дроппершу — ей оказалась 85-летняя женщина. Не исключено, что горожанка не знала, что мошенники пользуются ее банковской картой, отмечает Baza.

По факту обмана 91-летней петербурженки возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.