В Перми нашли мертвой пропавшую 49-летнюю певицу Светлану Маслову

Во вторник поисковый отряд имени Ирины Бухановой сообщил, что 49-летнюю Светлану Маслову, которая пропала в Перми 24 апреля, нашли погибшей, передает «59.ru» .

«Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении поискового отряда. При этом подробности случившегося волонтеры разглашать отказались.

24 апреля пермячка ушла на почту, расположенную на улице на улице Юрша, а затем планировала дома встретиться с дочерью, но исчезла. Светлана сходила на почту и ушла на автовокзал. Там она купила билет на рейс «Пермь — Чусовой», доехала до заправки и в тот момент следы женщины теряются.

Светлана Маслова работала продавцом в БЦ Bonus, а также занималась вокалом и шила платья-сетки.