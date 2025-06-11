В отношении москвича, который чуть не довел дочь до суицида, возбудили дело

В отношении 50-летнего московского предпринимателя возбуждено уголовное дело по факту склонения к суициду. Его собственная дочь чуть не стала жертвой трагических обстоятельств, сообщает сайт MK.Ru .

По имеющейся информации, издевательства над девочкой со стороны отца начались в 2020 году, когда ей было всего 7 лет. Отец жестоко наказывал дочь даже за незначительные ошибки.

Почти все экзекуции происходили в их квартире на Востряковском проезде, где проживала семья. Стало известно, что мужчина душил ребенка в ванной, стаскивал ее с кровати за ноги, неоднократно вырывал волосы и бил по лицу.

Пятилетний период домашнего насилия едва не привел к трагическим последствиям. Недавно 12-летняя девочка предприняла попытку суицида. К счастью, ее удалось спасти. Теперь отцу школьницы предстоит отвечать перед законом за доведение до самоубийства.