Побои, попытка удушения в ванной: москвич чуть не довел дочь до самоубийства

В Москве отец чуть не довел малолетнюю дочь до самоубийства

Драма разыгралась в Москве в Востряковском проезде. 50-летнего мужчину обвинили в доведении малолетней дочери до самоубийства. Он применял крайнюю жестокость в процессе «воспитания», сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Еще с 2020 года отец стал применять к ребенку «особые» методы воспитания. Он бил тогда еще семилетнюю девочку, таскал ее за волосы, порол ремнем. Однажды он даже душил ребенка в ванной.

Спустя много лет в истории наступила развязка. Девочку госпитализировали после попытки покончить с собой. К счастью, ребенок выжил, а жестокому отцу теперь придется отвечать перед законом. Ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Ранее в квартире в центре Читы обнаружили тела 35-летнего мужчины и его семилетнего сына. По предварительным данным правоохранителей, горожанин убил ребенка и совершил суицид.