В Оренбурге женщине пришлось рожать на улице возле магазина

Директор магазина «Пятерочка» в Оренбурге рассказала, как приняла роды у постоянной покупательницы прямо на улице. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем» .

«Ее муж, который был с ней, был крайне взволнован, отчаянно пытался остановить проезжающие мимо машины. Эта женщина — наша частая покупательница, она живет в этом районе, и мы знали, что она в положении, т. к. часто к нам заходила за покупками», — поделилась директор магазина.

Сотрудники поняли, что у женщины начались роды и ей нужно срочно помочь. Из магазина принесли теплые вещи, чтобы подстелить под роженицу, фармацевт из аптеки дала полотенце.

«По сути я приняла роды и даже перерезала пуповину малышу. Скорая приехала примерно через полчаса, все машины были заняты», — отметила собеседница.

По ее словам, медики объяснили, что у женщины были стремительные роды, которые длятся недолго.

Она также уточнила, что с мамой и малышом все хорошо. Мальчика назвали Сашей, а директору магазина предложили стать его крестной.

В пресс-службе торговой сети X5 Group сообщили, что поблагодарили свою сотрудницу за смелость и решительность. Для директора магазина и для молодой мамы готовят подарки.