В офис Нетаньяху прислали конверт с неизвестным содержимым
В офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прислали конверт с неизвестным содержимым, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Ynet.
«В офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху поступил подозрительный конверт», — говорится в сообщении.
Для осмотра его содержимого прибыли специалисты по обезвреживанию взрывных устройств. После осмотра они заявили, что в конверте ничего опасного нет.
Подробности уточняются.
