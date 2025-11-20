В офис Нетаньяху прислали конверт с неизвестным содержимым

В офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прислали конверт с неизвестным содержимым, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Ynet.

«В офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху поступил подозрительный конверт», — говорится в сообщении.

Для осмотра его содержимого прибыли специалисты по обезвреживанию взрывных устройств. После осмотра они заявили, что в конверте ничего опасного нет.

Подробности уточняются.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху удивился реакции американского лидера Дональда Трампа на ответ движения ХАМАС по вопросу урегулирования конфликта в секторе Газа.

