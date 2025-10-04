Нетаньяху удивлен реакцией Трампа на ответ ХАМАС по улаживанию ситуации в Газе

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху удивился реакции американского лидера Дональда Трампа на ответ движения ХАМАС по вопросу урегулирования конфликта в секторе Газа, сообщает ИА «Регнум» .

Как рассказал корреспондент Axios по международным отношениям Барак Равид, Нетаньяху при проведении консультаций после ответа ХАМАС отметил, что рассматривает заявление движения как фактический отказ от плана президента США по урегулированию конфликта в Газе.

Еще Нетаньяху указал, что нужно координировать ответ со Штатами. Премьер изложил собственное видение ситуации США до того, как Трамп отреагировал на заявление ХАМАС. Также израильский лидер удивился ответу президента Штатов.

Ранее Трамп призвал Тель-Авив прекратить бомбардировки территории сектора Газа. По его словам, он сделал вывод о готовности движения к долгосрочному миру. Сейчас идут переговоры о деталях.

Также Израиль после ответа ХАМАС приступил к освобождению заложников.

