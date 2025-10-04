сегодня в 03:59

Израиль после ответа ХАМАС приступает к освобождению заложников

Израиль на фоне ответа палестинского движения ХАМАС приступает к немедленной реализации первого этапа плана американского президента Дональда Трампа по освобождению всех заложников, сообщает РИА Новости .

«В свете ответа ХАМАС, Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по незамедлительному освобождению всех заложников», — сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что власти Израиля продолжат работать с президентом Соединенных Штатов и его администрацией, «чтобы закончить войну в соответствии с принципами, установленными Израилем, которые соответствуют видению президента Трампа».

Палестинское движение ХАМАС передало ответ на предложение американского президента Дональда Трампа о прекращении военных действий в секторе Газа.

Предложение Трампа предусматривает освобождение всех живых израильских заложников и передачу тел умерших.

Администрация США намерена формировать временные Международные стабилизационные силы для сектора Газа совместно с партнерами из арабских стран и международного сообщества, об этом заявили в Белом доме.

Согласно инициативе американского президента Дональда Трампа, в секторе Газа планируется организовать особую экономическую зону, которая предоставит преференциальный режим странам-участницам проекта.