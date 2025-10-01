В Одинцове пожарные не могут проехать к пылающему дому из-за припаркованных авто

Но пожарные никак не могут подъехать близко к месту ЧП из-за припаркованных машин. Специалисты запросили помощь у Москвы.

Как рассказали очевидцы, из объятой огнем квартиры успел выбежать ребенок. По словам местной жительницы, несовершеннолетний в момент возникновения пожара был в жилье один. Предварительно, взорвалась сушильная машина.

Ранее 18 человек пострадали при пожаре в подъезде многоэтажки в Новочебоксарске. В состоянии средней степени тяжести в больницу попали 13 человек, 10 из них дети.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.