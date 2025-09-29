18 человек пострадали при пожаре в подъезде многоэтажки в Новочебоксарске

10 детей попали в больницу после пожара в многоэтажке в Новочебоксарске

Утром 29 сентября в одном из подъездов многоквартирного многоэтажного дома на улице Речной в Новочебоксарске произошел пожар. В результате происшествия пострадали 18 человек, в том числе 12 детей, сообщает «112» .

Предварительно известно, что сначала в многоэтажке началось сильное задымление. Перепуганные жители начали выбегать из своих квартир, на место происшествия они вызвали спасателей.

В итоге в состоянии средней степени тяжести в больницу попали 13 человек, 10 из них дети. Остальные пять человек, в том числе двое детей, проходят лечение в амбулаторном формате.

Что стало причиной пожара, предстоит выяснить компетентным специалистам в ходе специальной экспертизы. На опубликованных кадрах видно, что одна из квартир выгорела практически полностью. В одной из комнат стояла детская кроватка.

