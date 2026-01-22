В Новосибирске продолжается разбор завалов обрушившегося ТЦ
Работы по разбору завалов обрушившегося ТЦ будут продолжены в Первомайском районе Новосибирска. Об этом рассказал мэр города Максим Кудрявцев, сообщает ТАСС.
Спасательная операция на месте происшествия завершилась 21 января. Однако разбор завалов не прекращен. Территория оцеплена.
Здание сейчас не подключено к инженерным сетям, там отсутствует электроэнергия. Специалисты постоянно наблюдают за состоянием конструкций и территории ТЦ.
В среду в торговом центре по улице Наумова под тяжестью снега обрушилась крыша. Под завалами оказались люди. Один человек погиб.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.