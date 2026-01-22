В Новосибирске продолжается разбор завалов обрушившегося ТЦ

сегодня в 07:33

Работы по разбору завалов обрушившегося ТЦ будут продолжены в Первомайском районе Новосибирска. Об этом рассказал мэр города Максим Кудрявцев, сообщает ТАСС .

Спасательная операция на месте происшествия завершилась 21 января. Однако разбор завалов не прекращен. Территория оцеплена.

Здание сейчас не подключено к инженерным сетям, там отсутствует электроэнергия. Специалисты постоянно наблюдают за состоянием конструкций и территории ТЦ.

В среду в торговом центре по улице Наумова под тяжестью снега обрушилась крыша. Под завалами оказались люди. Один человек погиб.

