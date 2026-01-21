Одного погибшего обнаружили под завалами ТЦ в Новосибирске

Под завалами торгового центра в Новосибирске обнаружили одного погибшего. Экстренные службы продолжают разбирать обломки и чистят снег с крыши, который мог стать причиной трагедии, сообщает «112» .

На втором этаже спасатели разгребают одежду и завалы, под которыми также могут быть люди. Часто объявляют минуту тишины, чтобы услышать крики тех, кому может требоваться помощь. На месте происшествия работают 100 специалистов и 33 единицы техники.

«Я зашел в ТЦ, сразу услышал грохот. Мы сначала подумали, что снег валится, но потом увидели падающие куски металла, стекла. Все произошло буквально за 10 секунд», — рассказал очевидец происшествия.

В Сети сообщают, что здание может быть самовольным строением местного предпринимателя. Некоторые утверждают, что в 2018 году мэрия подавала иск в суд о сносе незаконно построенного ТЦ.

В среду в торговом центре по улице Наумова под тяжестью снега обрушилась крыша. Под завалами оказались люди. На опубликованных в Сети кадрах видно, что крыша здания буквально сложилась, а затем рассыпалась.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.