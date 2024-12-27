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В Норвегии объяснили отказ от спасения моряков с российского корабля Ursa Major

Компания из Норвегии, которой принадлежит корабль Oslo Carrier 3, объяснила, почему ее моряки не стали спасать экипаж российского судна Ursa Major. Это произошло, потому что на помощь уже отправили другой борт, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Оборонлогистики».

Норвежская компания отметила, что спасательные операции проводил Центр координации спасательных операций на море, расположенный в Картахене Испании. Там приказали капитану Oslo Carrier 3 не принимать моряков на палубу.

Испанский спасательный корабль уже был на пути к месту крушения.

При этом пресс-служба норвежской компании сообщила, что шлюпку с моряками с Ursa Major прикрепили к Oslo Carrier 3. Там они ждали испанский корабль. Погода была хорошая и морякам ничего не угрожало.

Пресс-служба «Оборонлогистики» сообщила ТАСС, что среди экипажа Oslo Carrier 3 были русскоязычные.

Ursa Major потерпел крушение в Средиземном море. 14 человек спасены. Двое пропали без вести.

Ранее пресс-служба «Оборонлогистики», которой принадлежит Ursa Major, сообщила, что норвежская Oslo Carries 3 отказалось принимать на борт экипаж. Им не разрешили это делать.