Норвежское судно отказалось спасать экипаж Ursa Major

сегодня в 05:26

Норвежское судно Oslo Carrier 3 не стало спасать экипаж Ursa Major, когда российский корабль терпел крушение в открытом море, сообщает РИА Новости .

Как сообщили в пресс-службу группы компаний «Оборонлогистика», к норвежскому судну направили шлюпку.

Однако при подходе спасательной шлюпки к борту норвежское судно отказалось принимать членов экипажа Ursa Major, ссылаясь на некий запрет.

Ранее стало известно о взрывах, прогремевших на борту российского грузового корабля Ursa Major («Большая Медведица») в международных водах Средиземного моря. В результате ЧП судно затонуло, двое членов экипажа пропали без вести, 14 человек эвакуировала служба спасения морских судов, их доставили в испанский город Картахена. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Капитан первого ранга в запасе, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что за крушением российского грузового судна Ursa Major в Средиземном море могут стоять украинские и западные спецслужбы.