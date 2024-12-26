Капитан Дандыкин считает, что за крушением судна Ursa Major стоят спецслужбы Запада и Украины

Капитан первого ранга в запасе, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что за крушением российского грузового судна Ursa Major в Средиземном море могут стоять украинские и западные спецслужбы, сообщает Инфо24 .

Во вторник утром стало известно о взрывах, прогремевших на борту российского грузового корабля Ursa Major («Большая Медведица») в международных водах Средиземного моря. В результате ЧП судно затонуло, двое членов экипажа пропали без вести, 14 человек эвакуировала служба спасения морских судов, их доставили в испанский город Картахена. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее в «Оборонлогистике» сообщили о том, что в корпусе судна обнаружили большую пробоину, края которой были вывернуты внутрь корабля, а на палубе нашли осколки.

«Судя по всему, произошел подрыв каких-то взрывных устройств извне», — сказал Дандыкин, предположив, что взрывчатку заложили еще в Питере.

Эксперт отметил, что корабль спокойно прошел через Гибралтарский пролив, и только у берегов Испании «были активированы взрывные устройства».

«То есть это очень многоходовая операция западных и украинских спецслужб», — подытожил Дандыкин.

По его мнению, крушение Ursa Major связано с борьбой за контроль над Арктикой, а для США это направление намного важнее Украины, считает он. По словам капитана запаса, на борту подорванного судна был «очень важный груз», связанный с новыми российскими ледоколами.