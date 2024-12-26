В корпусе потерпевшего крушение судна Ursa Major нашли огромную пробоину

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«Оборонлогистика»: пробоину 50 на 50 см нашли на борту Ursa Major после взрывов

После того, как произошли 3 взрыва на правом борту российского судна Ursa Major в Средиземном море, там нашли крупную пробоину, рассказала «Оборонлогистика» — владелец корабля. Об этом сообщает РИА Новости .

Во время происшествия объявили общесудовую тревогу. Корабль осмотрели и нашли пробоину, габариты которой составляли 50 на 50 см.

Повреждения были обнаружены в корпусе на расстоянии 15-30 см от воды. На палубе нашли осколки.

Пробоина оказалось рваной. Края были повернуты по направлению во внутреннюю часть корабля.

Ранее в пресс-службе «Оборонлогистики» назвали случившееся с Ursa Major террористической атакой. После взрывов корабль накренился на правый борт под углом 25 градусов.