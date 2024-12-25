Стала известна причина крушения российского судна Ursa Major в Средиземноморье

В транспортно-логистической компании «Оборонлогистика» заявили, что причиной крушения российского сухогруза Ursa Major («Большая Медведица») в международных водах Средиземного моря стала террористическая атака, сообщает РИА Новости .

«По показаниям членов экипажа судна 23 декабря в 13.50 (по Москве) произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части», — рассказали в пресс-службе «Оборонлогистики».

В пресс-службе компании отметили, что вследствие взрывов судно резко накренилось на правый борт под углом в 25 градусов, что указывало на проникновение воды в отсеки корабля.

Сухогруз является собственностью «СК-ЮГ», дочерней группы компаний «Оборонлогистика», имеющей штаб-квартиру в Новороссийске.

Ранее судно Ursa Major затонуло между Испанией и Алжиром. Службе спасения морских судов удалось вытащить 14 членов экипажа. Судьба еще двух человек остается неизвестной. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.