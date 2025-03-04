В Нижнем Тагиле новорожденного ребенка оставили у подъезда

В Нижнем Тагиле Свердловской области новорожденного мальчика оставили на уличной скамейке около подъезда жилого дома, сообщает РИА Новости .

Сейчас полиция разыскивает родителей ребенка. Утром 4 марта территориальный ОВД поступил звонок диспетчера скорой помощи о том, что на Красноармейской улице чуть не погиб на морозе грудной ребенок.

Местный житель, когда выходил из подъезда дома, увидел сверток из одеяла, лежавший на скамейке. Внутри котомки лежал мальчик с пуповиной, подававший признаки жизни. Мужчина сразу отнес малыша в подъезд и вызвал неотложку. Известно, что с момента рождения ребенка прошло не более суток.

Ранее трехлетний ребенок погиб в результате возгорания в квартире в одном из населенных пунктов Нижегородской области.