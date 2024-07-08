В Нижнем Новгороде трехлетний мальчик выпал из окна

В Сормовском районе Нижегородской области трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на проспекте Кораблестроителей и разбился насмерть, сообщает «Нижегородская правда» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Как уточнили в Следственном комитете, мальчик залез на подоконник, облокотился на москитную сетку открытого окна и выпал на улицу, он скончался от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

На месте работают следователи.

Подобный случай произошел на прошлой неделе на той же улице. 1,5-годовалый малыш облокотился на москитную сетку, выпал из окна квартиры на 5 этаже и погиб.

Ранее сообщалось, что в Москве скончался от полученных в результате падения с высоты травм двухлетний мальчик. Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь. Перовская межрайонная прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего.