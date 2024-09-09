В Нижнем Новгороде подростки открыли огонь по уткам, голубям и детям

На Мещерском озере подросток сначала стрелял в птиц, а потом в своего товарища

Очевидец рассказал, что 8 сентября в Канавинском районе Нижнего Новгорода произошла стрельба, которую устроили подростки. Происшествие на Мещерском озере сняли на видео, сообщает ИА «Время Н» .

Сначала ребята начали с того, что стреляли в уток и голубей. Затем старший из них стал палить в младшего товарища, и, судя по его крикам, это причиняло ему сильную боль.

«Страшно представить, что может быть после такой игры, пистолетик явно не из „Детского мира“. Родители, примите меры!» — возмутился свидетель случившегося.

Ранее в Нижегородской области подросток скончался, когда на него упали футбольные ворота на спортивной площадке. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль процесс расследования уголовного дела и выяснение всех обстоятельств произошедшего.