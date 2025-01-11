В Нижнекамске эвакуировали сотрудников нефтезавода из-за угрозы атаки БПЛА

сегодня в 18:35

До этого в местном аэропорту ограничили полеты гражданских судов в целях безопасности. В городе звучит сигнал тревоги.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как сотрудники массово покидают территорию нефтезавода. Уточняется, что пожара на предприятии нет. Официальной информации еще не поступало.

В течение прошедшей ночи российская система ПВО перехватила и уничтожила 85 украинских беспилотников. Пострадавшие есть при атаке дрона ВСУ на жилой дом в городе Котовск Тамбовской области.