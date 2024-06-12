В Нижегородской области котенок провалился в 30-метровую шахту и выжил

В Нижегородской области котенок выжил после падения в 30-метровую вентиляционную шахту. Спасатели вернули малыша маме, сообщает пресс-служба МЧС России.

Кошка жалобно мяукала и бегала вокруг шахты. Ее услышали лишь спустя четыре дня и вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС положили кошачий корм в мумку и спустили ее на веревке вниз. Голодный котенок забрался внутрь, чтобы полакомиться, а спасатели в этот момент подняли сумку наверх.

При осмотре выяснилось, что в результате падения с высоты котенок не пострадал, его вернули маме.

Ранее в Москве девушка выкинула котенка из окна 11 этажа после ссоры с парнем. От полученных в результате падения травм питомец умер.