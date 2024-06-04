Девушка выбросила котенка из окна 11 этажа в одном из московских ЖК

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МК: в Москве девушка выкинула котенка из окна 11 этажа после ссоры с парнем

В Москве неадекватная девушка выбросила котенка из окна 11-го этажа. Свой поступок она попыталась оправдать ссорой с молодым человеком, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел в столичном жилом комплексе «Внуково 16/17». От полученных в результате падения травм питомец умер.

Очевидцы написали заявление в правоохранительные органы. В ходе допроса девушка не раскаялась в содеянном. В настоящее время жители ЖК собирают подписи для петиции с требованием возбудить уголовное дело.

Ранее неизвестные выбросили собаку породы чихуахуа из окна пятого этажа на востоке Москвы. От полученных травм питомец скончался в ветеринарной клинике.