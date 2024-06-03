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Неизвестные выбросили собаку из окна 5 этажа на востоке Москвы

Неизвестные выбросили собаку породы чихуахуа из окна пятого этажа на востоке столицы. От полученных травм питомец скончался в ветеринарной клинике, сообщает Telegram-канал «Измайлово и Гольяново Москва».

Инцидент произошел в доме № 24 корп. 1 на Новокосинской улице. Очевидцы доставили скулящую от боли собаку в ветеринарную клинику.

Во время обследования выяснилось, что у пса трещины по всему черепу и в позвонках. При падении удар пришелся на голову, в результате чего сдвинулась часть мозга.

Из-за сильных болей специалисты ввели чихуахуа в искусственную кому, однако во время МРТ собака скончалась.

Ранее тело собаки породы мопс обнаружили во время прохождения ветеринарного контроля в столичном аэропорту Шереметьево.