Мертвый мопс лежал в аэропорту Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево нашли тело собаки породы мопс. Причина гибели питомца пока неясна, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Москве, Подмосковью и Тульской области.

Мертвого мопса нашли в Шереметьево еще 4 мая, во время прохождения ветеринарного контроля. Пес прибыл из Якутска, а его хозяева показали паспорт питомца и документы об иммунизациях.

«Управление выражает владельцу животного свои искренние соболезнования в связи с потерей друга и члена семьи», — сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавили, что во время перелетов у животных могут появиться трудности с дыханием, терморегуляцией и стресс из-за смены условий.

Специалисты также напомнили, что при перевозке животного с укороченной мордой его нужно держать в контейнерах или переносках большего размера, чем для других пород. В такие клетки должен свободно поступать воздух, подчеркнули в Россельхознадзоре.