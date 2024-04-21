В Наро-Фоминске ребенка случайно застрелили из пневматической винтовки «Леший-2»

Погибшая девочка много путешествовала с семьей и занималась художественной гимнастикой. Ее 37-летняя мама является столичной бизнесвумен, которая продолжительное время работала директором архитектурного бюро. Среди ее проектов стадион ФК «Краснодар» и Дворец водных видов спорта в Казани.

Отец ребенка занимает должность руководителя компании по производству строительных металлических конструкций. У супругов остался десятилетний сын.

Накануне в деревне Мартемьяново 52-летний мужчина вместе с другом стреляли по алюминиевым банкам из пневматики. Когда друг передавал отцу девочки пистолет, то по неосторожности выстрелил в сторону. Пуля попала ребенку в область сердца. Девочка скончалась в реанимации.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранительные органы задержали мужчину. Ему грозит до 2 лет тюремного заключения.