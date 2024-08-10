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В МВД опровергли инцидент с пощечиной полицейскому от водителя «Гелендвагена»

В МВД опровергли информацию СМИ о нанесении пощечины сотруднику полиции водителем черного автомобиля Mercedes-Benz G-класса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее Baza сообщала, что в центре Москвы водитель элитного черного «Гелендвагена» дал пощечину сотруднику полиции и был задержан на месте инцидента.

«Указанная информация не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.

В районе Садовой-Кудринской улицы один из сотрудников ДПС обозначил водителю Mercedes принять меры к остановке транспорта.

«Водитель данного жеста сотрудника полиции из-за дорожной ситуации не заметил и продолжил движение. Сотрудники остановили авто. Лица, находящиеся в автомобиле, проверены на месте, нарушений не выявлено. После этого все были отпущены», — заключили в ведомстве.