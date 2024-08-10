Водитель черного «Гелендвагена» отвесил пощечину полицейскому в центре Москвы

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Baza: в Москве водителя «Гелендвагена» задержали после пощечины полицейскому

Инцидент произошел накануне вечером на Садовой-Триумфальной улице. Наряд ДПС на мотоциклах остановил элитную иномарку. В ходе конфликта водитель отвесил пощечину одному из полицейских.

На опубликованных кадрах видно, как молодого мужчину скрутили и надевают наручники. При этом с другим сотрудником ДПС беседуют друзья водителя «Гелендвагена».

Ранее в Екатеринбурге 31-летний пьяный самокатчик разбил голову о стационарный пост ГАИ. От полученных травм мужчина скончался в больнице.