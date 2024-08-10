Водитель черного «Гелендвагена» отвесил пощечину полицейскому в центре Москвы
Baza: в Москве водителя «Гелендвагена» задержали после пощечины полицейскому
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В центре Москвы водитель элитного черного внедорожника Mercedes-Benz G-класса дал пощечину сотруднику полиции. Молодого человека задержали, сообщает Baza.
Инцидент произошел накануне вечером на Садовой-Триумфальной улице. Наряд ДПС на мотоциклах остановил элитную иномарку. В ходе конфликта водитель отвесил пощечину одному из полицейских.
На опубликованных кадрах видно, как молодого мужчину скрутили и надевают наручники. При этом с другим сотрудником ДПС беседуют друзья водителя «Гелендвагена».
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