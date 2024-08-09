Пьяный самокатчик разбил голову о стационарный пост ГАИ в Екатеринбурге и умер
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Нетрезвый водитель самоката въехал в стационарный пост ГАИ и скончался, сообщает Mash.
Инцидент произошел на Павелецкой площади в Екатеринбурге. 31-летний нетрезвый самокатчик занервничал, подъезжая к стационарному посту ГАИ, упал, и ударился головой о металл.
Свидетели происшествия вызвали скорую помощь. Но от поездки в больницу самокатчик отказался.
Когда водитель средства индивидуальной мобильности пришел домой, то почувствовал себя плохо. Он позвонил на номер 112. Приехавшие на адрес врачи скорой помощи увезли мужчину в больницу.
Там у самокатчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга, гематому, переломы верхнечелюстной пазухи, стенок глазницы. Уже 3 августа, находясь в реанимации, мужчина умер.
Ранее полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из пневматического пистолета по самокатчикам в Москве. Им оказался 42-летний мужчина.