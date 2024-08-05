Полиция поймала мужчину, стрелявшего по людям на самокатах в Москве

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе из пневматического пистолета по людям на самокатах в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Подозреваемого увезли в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее была установлена личность подозреваемого в стрельбе в самокатчиков на юге Москвы. Им оказался 42-летний мужчина.

Инцидент произошел 4 августа в Верхнем Михайловском переулке. Мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в сторону группы людей, передвигавшихся на самокатах.

Четверо самокатчиков стали жертвами обстрела со стороны возмущенного мужчины, который разозлился из-за занятой дороги и утверждал, что его чуть не сбили.