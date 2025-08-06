сегодня в 17:25

В МВД опровергли информацию о беспорядках с участием мигрантов в Перми

Ранее появилась информация о якобы беспорядках в микрорайоне Крым Кировского района Перми, она не соответствует действительности, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Ранее организация «Русская община» в Telegram-канале пожаловалась на мигрантов, которые устроили беспорядки в пермском микрорайоне. Волнения вспыхнули среди зарубежных рабочих Пермского порохового завода. проживающих в местном детсаду и профилактории.

В МВД подчеркнули, что каких-либо массовых беспорядков со стороны мигрантов допущено не было. Полицейские провели плановую работу по охране общественного порядка.

СМИ и блогеров попросили не поддаваться на провокационные заявления, избегать поспешных оценок, а за сведениями обращаться в пресс-службу.