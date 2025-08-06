На место стянули полицию: в Перми вспыхнули волнения среди мигрантов

сегодня в 14:21

Организация «Русская община» в Telegram-канале пожаловалась на мигрантов, которые устроили беспорядки в пермском правобережном микрорайоне Новый Крым.

По данным организации, волнения вспыхнули среди иностранцев, которые работают на Пермском пороховом заводе и проживают в местном детском садике и профилактории.

«Русская община» поделилась фотографиями с места событий. На них видно, что в микрорайоне скопилось огромное количество полицейских машин.

Активисты общины также прибыли на место происшествия. Причины начала беспорядков не уточняются.

Ранее сотни мигрантов задержали во время облавы в хостеле в Москве. Они нарушили миграционное законодательство.