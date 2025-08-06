На место стянули полицию: в Перми вспыхнули волнения среди мигрантов
«Русская община»: мигранты устроили беспорядки в Перми
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Организация «Русская община» в Telegram-канале пожаловалась на мигрантов, которые устроили беспорядки в пермском правобережном микрорайоне Новый Крым.
По данным организации, волнения вспыхнули среди иностранцев, которые работают на Пермском пороховом заводе и проживают в местном детском садике и профилактории.
«Русская община» поделилась фотографиями с места событий. На них видно, что в микрорайоне скопилось огромное количество полицейских машин.
Активисты общины также прибыли на место происшествия. Причины начала беспорядков не уточняются.
Ранее сотни мигрантов задержали во время облавы в хостеле в Москве. Они нарушили миграционное законодательство.