В Москве загорелся китайский автосалон

SHOT: в Москве загорелся автосалон Changan
Происшествия
FotograFF / Фотобанк Лори

Фото - © FotograFF / Фотобанк Лори

На юге Москвы загорелся автосалон «Квазар», в котором продают китайские машины марки Changan. Пожар вспыхнул в здании на 26-м км МКАД, сообщает SHOT.

Причины и обстоятельства возгорания выясняются. Сведений о наличии пострадавших пока не приводилось.

Ранее в жилом доме на юго-западе Москве произошел взрыв газа и пожар. В результате ЧП, по последним данным, погибли три человека. За медицинской помощью обращались 18 людей.