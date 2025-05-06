В Москве загорелся китайский автосалон

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На юге Москвы загорелся автосалон «Квазар», в котором продают китайские машины марки Changan. Пожар вспыхнул в здании на 26-м км МКАД, сообщает SHOT .

Причины и обстоятельства возгорания выясняются. Сведений о наличии пострадавших пока не приводилось.

Ранее в жилом доме на юго-западе Москве произошел взрыв газа и пожар. В результате ЧП, по последним данным, погибли три человека. За медицинской помощью обращались 18 людей.